 

Россиянам, потратившим лето впустую, пришли первые штрафы

29.08.2026, 13:19, Разное
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Россияне стали массово публиковать на своих страницах в социальных сетях уведомления с портала «Госуслуги» о полученных штрафах за нарушение установленных трудовым законодательством правил отдыха в летний период.

Как пишет 25-летняя жительница столицы, неделю назад она опубликовала пост о «профуканном лете» и посетовала, что несмотря на полноценный 28-дневный отпуск в июле так и не смогла полностью восстановить силы.

«Лето я потратила впустую, если не сказать хлеще. Судя по откликам подписчиков, нас много. И вот теперь мне пришёл штраф на 5 тысяч рублей, а в качестве доказательств приведён мой собственный пост от 15 августа», – написала девушка.  

Пресс-секретарь ГУ МВД по Москве Иван Стрельцов подтвердил подлинность полученных гражданами штрафов и призвал россиян «фильтровать, что пишешь публично».

«А коль написал, так изволь ответить по закону», – добавил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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