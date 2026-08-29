 

Скандал в США — мусульманская организация рекомендовала школьникам читать Усаму бин Ладена

29.08.2026, 13:15, Разное
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Совет по американско-исламским отношениям (CAIR), крупнейшая мусульманская правозащитная и благотворительная организация в США, оказалась в центре общественного скандала после публикации «Руководства по возвращению в школу». Руководство, удаленное вскоре после публикации, рекомендовало учащимся читать произведения Осамы бин Ладена. По данным издания The New York Post, семьи погибших охарактеризовали эти учебные материалы как «зловредную пропаганду».

Ежегодное пособие содержало ссылку на «Учебную программу по исламоведению». В материалах утверждалось, будто теракты 2001 года, в которых погибли почти 3000 американцев, были организованы не исламскими террористами, а «группой, идентифицирующей себя как «Аль-Каида», из Афганистана». Более того, в документе заявлялось, что крупнейшая террористическая атака в истории США была реакцией на американскую «поддержку Израиля», вмешательства в войну в Персидском заливе и масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке.

Особенно возмутительной частью руководства стала рекомендация школьникам прочесть манифест лидера террористов Бен Ладена «Письмо к Америке», в котором, среди прочего, утверждалось, что евреи «контролируют политику, СМИ и экономику» Соединенных Штатов.

Попутно руководство объясняло, как говорить с детьми о «геноциде» в Газе, полностью игнорируя при этом резню, устроенную ХАМАСом 7 октября 2023 года.


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