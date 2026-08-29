Литва и Латвия пригрозили запретить продажи GTA VI из-за возможности выбрать русский язык

Литва и Латвия могут запретить продажи GTA VI в случае, если разработчики не удалят из игры русский язык. По словам чиновников, сам факт присутствия субтитров на русском языке нарушает права граждан Латвии, которые могут получать продукцию и услуги исключительно на официальных языках Европейского Союза. В Вильнюсе в свою очередь обвинили Rockstar Games в нарушении литовского «Закона о языковом равноправии», который в редакции от 2023 года лишает русский статуса языка и относит его к категории «искусственных наречий и сленгов», ограничивая таким образом любое его использование.

Как оказалось, соответствующее совместное требование было ещё в июле направлено и разработчикам, и издателю – Take-Two Interactive, однако по неизвестным причинам они до сих пор не отреагировали на него и не объявили об исключении русских субтитров из игры. В связи с этим в двух странах начали готовить законодательную процедуру запрета будущей игры.

«Мы неоднократно подчёркивали, что представляем не только свои интересы, но и интересы всей Европы, поэтому теперь будем добиваться ограничения продажи этого цифрового продукта на территории всего Евросоюза. Производители цифровой продукции обязаны следовать законам и отвечать на официальные запросы, иначе они столкнулся с последствиями», – заявила заместитель премьер-министра Литвы Вайда Пауласкас.

Ранее в Латвии разразился скандал из-за видео, записанного эмигрантом Сергейсом Петровсом в Португалии – он показывал терминал записи к врачу в местной клинике, где можно выбрать русский язык интерфейса и даже попросить русскоязычного врача. В самой Латвии, подчёркивал он, это невозможно. После этого латвийская сторона подала иск в Европейский суд и потребовала обязать Португалию исключить русский язык из системы здравоохранения, однако проиграла дело – суд признал это внутренним делом Португалии. Позже Латвия получила отказ и по делу о выдаче самого Петровса.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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