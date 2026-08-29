 

Захарова раскритиковала Армению за готовность принять россиян, бегущих от мобилизации

29.08.2026, 18:15, Разное
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Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационными слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что эта страна готова принять россиян, бегущих от мобилизации.

В сообщении, опубликованном на сайте МИДа, подчеркивается, что подобные заявления «поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас».

Захарова отметила, что Симонян поддался на провокационный вопрос от «журналиста-иноагента». Она также подчеркнула, что все слухи о грядущей мобилизации «инспирированы украинской хунтой и ее западными покровителями».

25 августа в эфире телеканала «Дождь» журналистка Екатерина Котрикадзе спросила Алена Симоняна, готова ли Армения принять новую волну россиян, которые хотят избежать отправки на фронт. «На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал, – ответил секретарь Совбеза. – Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет – поможем».

О том, что в РФ могут объявить новую волну мобилизации ближайшей осенью, сообщали источники «Медузы» и других изданий. В Кремле эти сообщения называют «информационными утками». Перед мобилизацией в 2022 году власти тоже отрицали, что она будет объявлена.


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