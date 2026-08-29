 

Ирландские ученые получили графен с помощью кухонного блендера

29.08.2026, 17:03, Разное
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Ученые из Дублинского университета представили альтернативную технологию получения графена, для которой не требуется сложное лабораторное оборудование. Их основным инструментом стал обычный кухонный блендер, а исходным сырьем – отходы электроники и старые газеты. Для промышленного использования технология не подходит, а вот получать таким образом материал для университетских работ и исследований вполне можно.

Графен можно получить практически из любого источника углерода — нужно всего лишь разделить исходный материал на слои нужной толщины. Сделать это можно самыми разными способами – в данном случае ученые использовали жидкофазную эксфолиацию. Проще говоря, залили графитовый порошок водой и взбили в блендере, а потом процедили взвесь через кухонное сито для удаления крупных фрагментов.

Такой графен нестабилен, уже через несколько минут он выпадает в осадок и слои перемешиваются. Обычно исследователи используют тщательно подобранные растворители или химические стабилизаторы, чтобы избежать этого. Но в данном случае ученые пошли простым путем – старые газеты вымочили в воде и тоже закинули в блендер. Бумага сделана из целлюлозы, которая при измельчении распадается на волокна – они перемешиваются с графеном и не дают отдельным слоям слипаться.

Полученная графеновая жижа остается пригодной для использования в течение нескольких часов, нужно только периодически ее встряхивать. Да, для извлечения графена все еще нужно лабораторное оборудование, зато создается значительная экономия на материалах. В частности, графит получили из электронных отходов – он используется для отвода тепла от чувствительных компонентов.Источник &#8212 The Conversation


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