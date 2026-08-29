 

Школьникам с установленным MAX разрешат пользоваться телефонами на уроках

29.08.2026, 18:19, Разное
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Российским школьникам, установившим на свои мобильные телефоны национальный мессенджер MAX, с 1 сентября разрешат пользоваться смартфонами во время уроков. Об этом сообщили в министерстве просвещения, уточнив, что исключение распространяется на все предметы, включая математику, русский язык и физкультуру.

«Телефон на уроке – это отвлекающий фактор. Но если на телефоне установлен MAX, он уже не отвлекающий, а положительно характеризующий», – пояснили в ведомстве.

По словам чиновников, наличие этого приложения – достаточное основание для того, чтобы ученик мог достать смартфон, положить его на парту и не убирать до конца занятия.

«Если ребёнок сидит в телефоне и пишет в MAX, мы понимаем, что он находится в безопасной среде. Если он пользуется то Telegram, то с ним может случиться что угодно плохое. И обязательно случится», – добавил заместитель министра по дисциплинарной работе Николай Куранов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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