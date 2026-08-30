 

В столице Южной Каролины застрелен полицейский, еще один ранен

30.08.2026, 4:45, Разное
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В Колумбии, столице американского штата Южная Каролина, при стрельбе возле парка был убит 29-летний полицейский Крис ДеЛонг, еще один сотрудник полиции получил ранения.

Полицейские прибыли на место после сообщения о семейном конфликте. Подозреваемый, 33-летний мужчина с многочисленными судимостями, открыл по ним огонь и был застрелен ответным огнем.

У погибшего полицейского остались жена и двое маленьких детей.

Расследование ведет правоохранительное управление штата Южная Каролина (SLED).


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