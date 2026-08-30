 

США выслали в ЦАР афганца, которого суд запретил депортировать в Афганистан

30.08.2026, 7:15, Разное
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Власти США депортировали в Центральноафриканскую Республику гражданина Афганистана, которому американский суд ранее предоставил защиту от высылки на родину из-за угрозы преследования со стороны «Талибана». Как пишет Associated Press, мужчина в возрасте немногим более 20 лет был отправлен в ЦАР вместе с несколькими десятками других депортированных.

По словам адвоката Альмы Дэвид, семья афганца получала угрозы от талибов из-за сотрудничества двух его братьев с американскими военными. Один из братьев служил в Афганской национальной армии и сейчас живет в США. Другой был военным летчиком, прошедшим подготовку у американцев, и был убит талибами.

Самолет с депортированными прибыл в столицу ЦАР Банги в субботу, 29 августа. На его борту находились 12 граждан Афганистана, восемь иранцев, а также граждане Непала и Никарагуа. Это уже второй с июня рейс с депортированными из США в Центральноафриканскую Республику.

Решение суда защищало афганца от депортации именно в Афганистан, но не исключало его высылки в третью страну. Американское законодательство в определенных случаях позволяет отправлять подлежащего депортации иностранца в другую страну, согласившуюся его принять.

Администрация Дональда Трампа активно использует этот механизм: по данным правозащитников, заключены соглашения примерно с двумя десятками стран. Иммиграционные адвокаты утверждают, что такая практика позволяет обходить предоставленную людям защиту от возвращения в страны, где им угрожает преследование или пытки.

В 2025 году правомерность процедуры высылки в третьи страны стала предметом разбирательства в Верховном суде США. Спор, в частности, касался возможности предоставить депортируемому возможность заявить, что и в выбранной третьей стране ему грозят преследование или пытки.


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