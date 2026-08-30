После атаки беспилотников возник пожар в районе НПЗ в Ленинградской области

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ. В районе нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши возник пожар, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, над регионом были сбиты 42 беспилотника.

Дрозденко первоначально сообщил о падении беспилотника в районе НПЗ в Киришском районе, позднее уточнив, что возгорание зафиксировано на территории промышленной зоны города. На месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целью атаки был НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), принадлежащий компании «Сургутнефтегаз». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и ключевое предприятие нефтепереработки на северо-западе страны. Официальных данных о характере и масштабах повреждений завода на момент публикации нет.

НПЗ в Киришах уже неоднократно становился целью атак беспилотников. Украинские источники сообщали, в частности, об ударе по предприятию в мае 2026 года.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro