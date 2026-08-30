Натан Щаранский удостоен государственной награды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами группы западных политических и общественных деятелей, а также военных, деятелей культуры и журналистов, поддерживающих Украину.

Среди тех, кто награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства на международной арене – израильский политик, правозащитник и борец за свободу алии Натан Щаранский. Он удостоен Ордена «За Заслуги» третьей степени.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поздравил Щаранского с наградой. «Натан – еврей, уроженец Донецка, сидевший в тюрьмах за антисоветскую деятельность, стал одним из самых известных израильских политиков, но не забыл о своей родной Украине», – пишет раввин.

«С первых дней полномасштабного российского вторжения, он занял четкую позицию в поддержку Украины. Он не ограничивался словами, а действовал на самом высоком международном уровне, убеждая политиков и еврейских лидеров в необходимости помогать Украине», – отмечает Асман.

«Он открыто говорил о необходимости укрепления военного сотрудничества, поставок ПВО, о том, что борьба Украины – это борьба за будущее свободного мира. Я горжусь, что такие евреи есть, люди, помнящие о своих корнях, не боящиеся называть зло – злом и использующие свой авторитет для спасения жизней», – добавил главный раввин Украины.

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