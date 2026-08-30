 

Натан Щаранский удостоен государственной награды Украины

30.08.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами группы западных политических и общественных деятелей, а также военных, деятелей культуры и журналистов, поддерживающих Украину.

Среди тех, кто награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также весомый вклад в популяризацию украинского государства на международной арене – израильский политик, правозащитник и борец за свободу алии Натан Щаранский. Он удостоен Ордена «За Заслуги» третьей степени.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поздравил Щаранского с наградой. «Натан – еврей, уроженец Донецка, сидевший в тюрьмах за антисоветскую деятельность, стал одним из самых известных израильских политиков, но не забыл о своей родной Украине», – пишет раввин.

«С первых дней полномасштабного российского вторжения, он занял четкую позицию в поддержку Украины. Он не ограничивался словами, а действовал на самом высоком международном уровне, убеждая политиков и еврейских лидеров в необходимости помогать Украине», – отмечает Асман.

«Он открыто говорил о необходимости укрепления военного сотрудничества, поставок ПВО, о том, что борьба Украины – это борьба за будущее свободного мира. Я горжусь, что такие евреи есть, люди, помнящие о своих корнях, не боящиеся называть зло – злом и использующие свой авторитет для спасения жизней», – добавил главный раввин Украины.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.08 / США выслали в ЦАР афганца, которого суд запретил депортировать в Афганистан

30.08 / Армия РФ вновь атаковала Киев — пожары и разрушения, есть пострадавшие

30.08 / После атаки беспилотников возник пожар в районе НПЗ в Ленинградской области

30.08 / Жертвы наводнений на границе Непала и Китая — около 700 погибших, более 3000 пропавших без вести

30.08 / В столице Южной Каролины застрелен полицейский, еще один ранен

29.08 / Школьникам с установленным MAX разрешат пользоваться телефонами на уроках

29.08 / Захарова раскритиковала Армению за готовность принять россиян, бегущих от мобилизации

29.08 / Ирландские ученые получили графен с помощью кухонного блендера

29.08 / Литва и Латвия пригрозили запретить продажи GTA VI из-за возможности выбрать русский язык

29.08 / В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике