 

Бывший сторонник Трампа Майло Яннопулос, выступавший за массовые депортации, депортирован из США

30.08.2026, 8:45, Разное
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Иммиграционная служба США депортировала в Великобританию ультраправого политического комментатора Майло Яннопулоса, выступавшего за ужесточение американской миграционной политики и расширение депортаций, а также известного провокационными заявлениями.

Британский житель находился в США с 2019 года. Согласно заявлению министерства внутренней безопасности, он решил «злоупотребить гостеприимством в нарушение законов». 27 августа его задержали в международном аэропорту Нового Орлеана, а сейчас выслали на родину.

Яннопулос – бывший редактор сайта Breitbart News, который в прошлом поддерживал Дональда Трампа, но впоследствии стал сторонником теорий заговоров, в том числе антисемитского характера, в 2020 году стал главой неудачной президентской кампании репера Канье Уэста, выступавшего в поддержку Гитлера.

После повлекших человеческие жертвы антиимиграционных рейдов он требовал предоставить агентам ICE полный юридический иммунитет. Майло выступал за депортации всех, кто не может доказать легальность своего пребывания в США, даже если речь идет о миллионах человек.


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