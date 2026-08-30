Михаил Фёдоров уволен с поста советника минобороны Италии после попытки заказать пиццу с ананасами

Советник министра обороны Италии Михаил Фёдоров с позором уволен спустя день после назначения – причиной стала неудачная попытка политика заказать пиццу с ананасами в Риме.

Как выяснили итальянские СМИ, Фёдоров в обеденный перерыв решил заказать по телефону пиццу с ананасами в местной пиццерии. Сотрудник заведения, будучи глубоко оскорбленным услышанным, моментально донёс правоохранителям о преступлении против итальянской кухни. Уже через час в офис Фёдорова пожаловали сотрудники миграционной полиции, объявив, что ему пожизненно запрещён въезд в Италию.

«Вы хоть сто раз можете быть гениальным управленцем, знающим, как из подручных средств из гаража построить ядерную ракету, но вам нет никакого места в Италии, если вы не имеете чувства вкуса и не уважаете законы, культуру этой страны, занимаясь гастрономическим терроризмом», – заявил министр обороны Италии Максимилиано Бомбардиро.

Политик добавил, что пицца с ананасами – удел варварских стран с запредельным уровнем коррупции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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