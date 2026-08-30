 

ВСУ — ночью сбиты 125 из 130 БПЛА. МО РФ — перехвачены 494 БПЛА

30.08.2026, 10:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 130 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 125 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Николаевской и Полтавской областях, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 494 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного и морей. Атакован НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.08 / Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии, по меньшей мере один погибший

30.08 / Михаил Фёдоров уволен с поста советника минобороны Италии после попытки заказать пиццу с ананасами

30.08 / Путин объяснил войну в Украине — «Косатки едят белых медведей»

30.08 / Бывший сторонник Трампа Майло Яннопулос, выступавший за массовые депортации, депортирован из США

30.08 / Натан Щаранский удостоен государственной награды Украины

30.08 / США выслали в ЦАР афганца, которого суд запретил депортировать в Афганистан

30.08 / Армия РФ вновь атаковала Киев — пожары и разрушения, есть пострадавшие

30.08 / После атаки беспилотников возник пожар в районе НПЗ в Ленинградской области

30.08 / Жертвы наводнений на границе Непала и Китая — около 700 погибших, более 3000 пропавших без вести

30.08 / В столице Южной Каролины застрелен полицейский, еще один ранен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике