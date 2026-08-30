ВСУ — ночью сбиты 125 из 130 БПЛА. МО РФ — перехвачены 494 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 130 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 125 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Николаевской и Полтавской областях, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 494 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного и морей. Атакован НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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