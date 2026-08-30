 

По всему миру прошли многотысячные митинги с требованиям оставить Дмитрия Киселёва ведущим «Вестей недели»

30.08.2026, 11:18, Разное
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В Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Токио, Киеве, Риге, Тернополе и десятках других крупнейших городов состоялись массовые акции протеста против смены ведущего еженедельной передачи «Вести недели» на телеканале «Россия». Активисты несли портреты телеведущего с лозунгом «Совпадение? Не думаю».

По оценкам экспертов, в митингах в поддержку Дмитрия Кисёлева приняли участие не меньше миллиона жителей Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. 

«Я не представляю своей жизни без шоу господина Киселёва. Уже много лет каждое воскресенье мы всей семьёй смотрим его прекрасную телепередачу, в которой он говорит только правду. Мы больше никому не верим», – сказал журналистам один из участников митинга в Вашингтоне. 

Дмитрий Киселёв поблагодарил активистов за поддержку и пообещал «бороться за людей, которые в него верят».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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