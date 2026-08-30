 

Путин объяснил войну в Украине — «Косатки едят белых медведей»

30.08.2026, 9:15, Разное
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Президент РФ Владимир Путин провел в Московском педагогическом институте встречу с учителями и студентами. В ходе беседы он выдвинул новое объяснение войне в Украине: в дикой природе сильные едят слабых.

Один из преподавателей рассказал о поездке на Северный полюс. Путин спросил видел ли он белых медведей, а потом рассказал, что они становятся добычей косаток: «Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию».

Этим экскурс российского лидера в социальный дарвинизм не ограничился. Он вспомнил, что Джек Лондон описывал обычаи северных народов, которые оставляли стариков на съедение волкам. «Да, это жестковато все выглядит, но такова у них жизнь», – добавил Путин.

Отметим, что белые медведи, как и косатки, являются вершиной пищевой цепочки, и, хотя отдельные нападения зафиксированы, на данном этапе речь идет об исключении из правил.

Белый медведь – еще и символ партии «Единая Россия», – главной пропрезидентской силы в парламенте РФ.


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