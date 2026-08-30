У побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту сотни людей

Днем 30 августа у побережья Северного Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту которого находились около 270 человек. Инцидент произошел вскоре после выхода судна из порта Кирения (Гирне) в направлении турецкого порта Ташуджу. В районе аварии проводится масштабная поисково-спасательная операция.

По данным министра общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхана Арыклы, на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа – всего 267 человек. Первоначально мэр Кирении Мурат Шенкул сообщал о 270 пассажирах и членах экипажа.

Судно принадлежит компании Filo Denizcilik. По данным местных СМИ и расписанию перевозчика, речь идет о скоростном судне Filo Jet.

Предварительно, вскоре после выхода из порта в носовую часть начала заливаться вода. Капитан попытался вернуться в порт, однако судно перевернулось. Расстояние до берега примерно в 2-4 километра. Точные обстоятельства и причина поступления воды пока неизвестны.

Мэр Кирении заявил, что ситуация является «очень серьезной». В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, пассажирское судно Akgünler Express и многочисленные небольшие гражданские суда. К берегу направлены машины скорой помощи и полиция.

Турецкое издание Mersin Haberci передает: не менее 100 человек уже доставлены в порт Кирении. Сообщается, что часть пассажиров воспользовалась спасательными плотами, другие оказались в воде в спасательных жилетах.

О погибших пока не сообщается.

Информация уточняется.

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