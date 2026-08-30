 

У побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту сотни людей

30.08.2026, 13:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Днем 30 августа у побережья Северного Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту которого находились около 270 человек. Инцидент произошел вскоре после выхода судна из порта Кирения (Гирне) в направлении турецкого порта Ташуджу. В районе аварии проводится масштабная поисково-спасательная операция.

По данным министра общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхана Арыклы, на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа – всего 267 человек. Первоначально мэр Кирении Мурат Шенкул сообщал о 270 пассажирах и членах экипажа.

Судно принадлежит компании Filo Denizcilik. По данным местных СМИ и расписанию перевозчика, речь идет о скоростном судне Filo Jet.

Предварительно, вскоре после выхода из порта в носовую часть начала заливаться вода. Капитан попытался вернуться в порт, однако судно перевернулось. Расстояние до берега примерно в 2-4 километра. Точные обстоятельства и причина поступления воды пока неизвестны.

Мэр Кирении заявил, что ситуация является «очень серьезной». В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, пассажирское судно Akgünler Express и многочисленные небольшие гражданские суда. К берегу направлены машины скорой помощи и полиция.

Турецкое издание Mersin Haberci передает: не менее 100 человек уже доставлены в порт Кирении. Сообщается, что часть пассажиров воспользовалась спасательными плотами, другие оказались в воде в спасательных жилетах.

О погибших пока не сообщается.

Информация уточняется.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.08 / Мэр Тургояка решил не ремонтировать дороги в городе, а сдавать их в аренду кинематографистам

30.08 / Исландцы высказались против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

30.08 / После российского удара по участникам забега в Харьковской области возбуждено дело о халатности

30.08 / По всему миру прошли многотысячные митинги с требованиям оставить Дмитрия Киселёва ведущим «Вестей недели»

30.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1649-й день войны

30.08 / ВСУ — ночью сбиты 125 из 130 БПЛА. МО РФ — перехвачены 494 БПЛА

30.08 / Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии, по меньшей мере один погибший

30.08 / Михаил Фёдоров уволен с поста советника минобороны Италии после попытки заказать пиццу с ананасами

30.08 / Путин объяснил войну в Украине — «Косатки едят белых медведей»

30.08 / Бывший сторонник Трампа Майло Яннопулос, выступавший за массовые депортации, депортирован из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике