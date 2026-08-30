Исландцы высказались против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Большинство участников референдума в Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз.

По предварительным данным по пяти из шести избирательных округов, 52,5% проголосовали против, 47,5% – за, пишет Euractiv со ссылкой на национальную телерадиокомпанию RÚV.

Окончательные результаты пока не объявлены.

Премьер-министр Криструн Фростадоуттир выступала за возобновление переговоров, однако противники сближения с ЕС предупреждали об угрозах для суверенитета страны и рыболовной отрасли.

Исландия подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но переговоры были остановлены в 2013-м.

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