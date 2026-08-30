 

После российского удара по участникам забега в Харьковской области возбуждено дело о халатности

30.08.2026, 12:15, Разное
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Украинская полиция начала расследование по статье о служебной халатности после российского ракетного удара по селу Наталино Берестинского района Харьковской области, пишет УНIАН.

Утром 29 августа там проходил ежегодный забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины», организованный сельской военной администрацией. Около 9:30 по территории проведения мероприятия была нанесена атака ракетой «Искандер-М».

По данным полиции, в результате удара погиб 31-летний сотрудник полиции Алексей Загваздин, еще два человека получили ранения.


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