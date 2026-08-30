Петербуржцам напомнили о необходимости уплатить дополнительный НДС за квартиры у новых станций метро

В налоговой службе Санкт-Петербурга напомнили владельцам квартир, которые в 2025 году оказались в шаговой доступности от новых станций метро, о необходимости до 1 сентября уплатить дополнительный начисленный налог на добавленную стоимость.

Шаговой доступностью считается расположение в 15 минутах пешей ходьбы (со скоростью 4 км/ч). Как пояснили в УФНС, если после открытия станции рыночная стоимость квартиры повысилась, то это образует дополнительную добавленную стоимость и отсюда вытекает обязанность оплатить налог.

Закон, позволяющий обложить НДС уже проданные квартиры, был принят в экспериментальном порядке Законодательным собранием Санкт-Петербурга в марте 2025 года. Заявленная цель – «оптимизация налогового законодательства и повышение его прозрачности для населения». Госдума следующего созыва рассмотрит аналогичный закон и на федеральном уровне.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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