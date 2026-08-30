Мини-робот Microduck умеет учиться, ходить и кататься на коньках

Компания Hugging Face показала публкике Microduck — компактного робота в форме утки, созданного для того, чтобы сделать физический искусственный интеллект доступнее для разработчиков и исследователей. Устройство можно свободно программировать и обучать — ПО, инструменты симуляции и стек обучения с подкреплением выложены в открытый доступ. Запуск расширяет робототехническое направление Hugging Face, которое выводит открытый ИИ за пределы программного кода — в физические машины.

Робот представляет собой платформу для студентов, исследователей и разработчиков, желающих экспериментировать с физическим ИИ, обучением с подкреплением и управлением движением. При росте 25 сантиметров и весе менее 800 граммов Microduck оснащен пятнадцатью моторами, камерой, небольшим датчиком глубины и двумя инерциальными измерительными блоками. Робот умеет ходить, сидеть, приседать и подниматься после большинства падений. Платформа позволяет разработчикам изучать, как машины осваивают движения, проверять поведение в симуляции и переносить его на реальное оборудование.

Центральную роль играет обучение с подкреплением: робот пробует действия, ошибается и корректирует поведение. Microduck управляется геймпадом, следует за лазерной точкой, выполняет движения и реагирует на окружение. В открытом репозитории доступен набор для разработки и программное обеспечение робота, а отдельный репозиторий содержит инструменты для обучения с подкреплением и переноса навыков из симуляции в реальный мир.

Несколько таких устройств можно использовать для гонок, игры в футбол и изучения взаимодействия. Это позволяет исследовать мультиагентную робототехнику без дорогих полноразмерных систем. Главная цель проекта — сделать разработку физического ИИ практичной и доступной, объединив недорогое оборудование с открытым программным обеспечением. Сейчас Microduck доступен для предзаказа по цене 399 долларов. Первые поставки запланированы в Северную Америку, Европу и Великобританию.

Источник — Pollen Robotics

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