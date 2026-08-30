Возле побережья Кипра затонуло пассажирское судно, 8 погибших, 17 числятся пропавшими без вести

Днем 30 августа у побережья Северного Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту которого находились 267 человек – 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

Судно принадлежит компании Filo Denizcilik. По данным местных СМИ и расписанию перевозчика, речь идет о скоростном судне Filo Jet.

Судно вышло из Кирении и направлялось в турецкий порт Ташуджу. Сигнал бедствия был получен около 12:13, когда оно находилось в нескольких морских милях от берега и начало набирать воду.

Один из выживших рассказал Reuters, что перед крушением судно сильно раскачивало, а после одного из ударов корпуса о воду в носовой части образовалась пробоина, через которую внутрь начала поступать вода. Официальная причина аварии пока не установлена.

По данным министра общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхана Арыклы, к вечеру были спасены 242 человека, 8 погибли и 17 числятся пропавшими без вести.

Само судно полностью затонуло и лежит на глубине 514 метров. Именно это серьезно осложняет поиски, так как власти не исключают, что кто-то из пассажиров мог остаться внутри судна.

В спасательной операции, проходящей в 2-4 километрах от берега, участвуют корабли береговой охраны Северного Кипра и Турции, пассажирское судно Akgünler 3, турецкие вертолеты и корабли ВМС Турции.

Капитан и семь членов экипажа задержаны в рамках расследования причин катастрофы.

Власти намерены обследовать затонувшее судно и найти бортовой регистратор, который может помочь установить причины катастрофы. По словам Эрхана Арыклы, судно проходило техническую проверку примерно два месяца назад.

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