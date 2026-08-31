ВСУ — ночью сбиты 96 из 121 БПЛА. МО РФ — перехвачены 239 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 31 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине ракету Х-59 и 121 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 96 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях, а также падения фрагментов в 8 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Запорожской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 31 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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