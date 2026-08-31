 

ВСУ — ночью сбиты 96 из 121 БПЛА. МО РФ — перехвачены 239 БПЛА

31.08.2026, 8:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 31 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине ракету Х-59 и 121 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 96 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях, а также падения фрагментов в 8 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Запорожской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 31 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / Ученые ВШЭ предложили перестать считать ИП неформальным сектором

31.08 / Анджела Дэвис подняла палестинский флаг, студенты встретили ее криками «от реки до моря»

31.08 / 1 сентября во всех российских школах пройдёт фестиваль плова

31.08 / У лидера «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Ангальт обнаружили кружку «Армия России»

31.08 / Физики поняли, почему сварные швы полиэтилена прочнее самого пластика 

31.08 / В Паттайе ждут авианосец Abraham Linсoln — город пытаются очистить от проституток

31.08 / После крушения Filo Jet у берегов Кипра продолжаются поиски 18 человек

31.08 / Узбекистан получил от Китая наследников израильского «Лави»

31.08 / Почти 800 погибших, более 3000 пропавших — поиски после катастрофы на границе Непала и Китая

31.08 / Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике