 

После крушения Filo Jet у берегов Кипра продолжаются поиски 18 человек

31.08.2026, 7:15, Разное
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В ночь на 31 августа у северного побережья Кипра продолжалась масштабная поисково-спасательная операция после крушения скоростного пассажирского судна Filo Jet. По последним данным властей Северного Кипра, из 267 находившихся на борту человек 241 удалось спасти, восемь погибли, местонахождение еще 18 человек остается неизвестным.

Поиски продолжались всю ночь с использованием кораблей, вертолетов, самолетов и беспилотников. В операции задействованы силы Северного Кипра и Турции. Турция направила три самолета, четыре беспилотника, шесть вертолетов, четыре катера береговой охраны, ракетный катер, фрегат и патрульный корабль. В ночное время непосредственно поиски вели в том числе четыре корабля и два вертолета, оборудованные средствами ночного видения.

Filo Jet вышел 30 августа из Кирении в турецкий порт Ташуджу. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Примерно через 15-20 минут после выхода из порта судно начало набирать воду. По словам выживших, перед катастрофой катамаран сильно раскачивало, после сильного удара корпуса о поверхность воды была повреждена носовая часть, после чего внутрь стала быстро поступать вода. Судно перевернулось, а впоследствии полностью затонуло.

Затонувший Filo Jet находится на глубине около 514 метров, что значительно осложняет обследование судна. Власти не исключают, что некоторые из пропавших могли остаться внутри. Для проведения работ на такой глубине Турция направляет специализированное оборудование и специалистов. Причина катастрофы пока официально не установлена.

Капитан Filo Jet и еще семь членов экипажа были задержаны в рамках расследования. Власти Северного Кипра заявили, что будут проверены действия экипажа, техническое состояние судна и соблюдение требований безопасности. По словам министра общественных работ и транспорта Эрхана Арыклы, примерно за два месяца до катастрофы Filo Jet проходил техническую проверку. Судно было построено в 2000 году.

Выжившие высказывают претензии к действиям экипажа. Некоторые пассажиры утверждают, что еще до катастрофы обращали внимание персонала на поступавшую в судно воду, однако первоначально им отвечали, что опасности нет. Другие заявляют о проблемах с организацией эвакуации и доступностью спасательных жилетов.

В Северном Кипре в связи с катастрофой объявлен трехдневный национальный траур – с 31 августа до захода солнца 2 сентября.


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