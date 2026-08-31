 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1650-й день войны

31.08.2026, 5:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 31 августа 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1650-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1488200 (+1600) чел

самолеты – 440 (+0)

вертолеты – 354 (+0)

танки – 12316 (+5)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 25255 (+7)

артиллерийские системы – 48883 (+50)

системы ПВО – 1597 (+3)

реактивные системы залпового огня – 2079 (+7)

наземные робототехнические комплексы – 2442 (+7)

крылатые ракеты – 5060 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 141920 (+467)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 490402 (+2055)

катера/корабли – 35 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4621 (+7)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / Узбекистан получил от Китая наследников израильского «Лави»

31.08 / Почти 800 погибших, более 3000 пропавших — поиски после катастрофы на границе Непала и Китая

31.08 / Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

31.08 / Около 15 человек числятся пропавшими после наводнения в Гранд-Каньоне

30.08 / Возле побережья Кипра затонуло пассажирское судно, 8 погибших, 17 числятся пропавшими без вести

30.08 / Дональд Трамп запланировал переименовать Луну в Американу

30.08 / Мини-робот Microduck умеет учиться, ходить и кататься на коньках

30.08 / Петербуржцам напомнили о необходимости уплатить дополнительный НДС за квартиры у новых станций метро

30.08 / NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

30.08 / У побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту сотни людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике