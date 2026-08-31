Узбекистан получил от Китая наследников израильского «Лави»

В рамках двухчасовой праздничной программы, показанной государственным телевидением Узбекистана, были впервые продемонстрированы китайские истребители J-10CE с узбекской маркировкой.

Это стало первым официальным подтверждением сделки по закупке Ташкентом новых самолетов, слухи о которой появились около года назад. Тогда сообщалось, что Узбекистан заказал у КНР 24 самолета за 1 миллиард долларов.

Таким образом Узбекистан стал вторым после Пакистана покупателем самолета, являющегося прямым потомком израильского проекта «Лави». Пакистанские самолеты уже успели в 2025 году принять участие в боевых действиях между Пакистаном и Индией.

Программа «Лави» по созданию многоцелевого истребителя четвертого поколения разрабатывалась в Израиле с начала 1980-х годов.

Первый полет прототип совершил 31 декабря 1986 года. К этому моменту Израиль уже потратил на программу около $2 млрд, а расчетная цена серийной машины выросла до $50 млн.

30 августа 1987 года кабинет министров Израиля с перевесом в один голос (12 против 11) проголосовал за закрытие программы; вместо «Лави» была закуплена дополнительная партия из 90 F-16.

После отмены «Лави» в Израиле его наработки были проданы китайской Chengdu Aircraft Corporation, которая в те годы начала разработку собственного истребителя четвертого поколения.

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