 

Узбекистан получил от Китая наследников израильского «Лави»

31.08.2026, 6:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В рамках двухчасовой праздничной программы, показанной государственным телевидением Узбекистана, были впервые продемонстрированы китайские истребители J-10CE с узбекской маркировкой.

Это стало первым официальным подтверждением сделки по закупке Ташкентом новых самолетов, слухи о которой появились около года назад. Тогда сообщалось, что Узбекистан заказал у КНР 24 самолета за 1 миллиард долларов.

Таким образом Узбекистан стал вторым после Пакистана покупателем самолета, являющегося прямым потомком израильского проекта «Лави». Пакистанские самолеты уже успели в 2025 году принять участие в боевых действиях между Пакистаном и Индией.

Программа «Лави» по созданию многоцелевого истребителя четвертого поколения разрабатывалась в Израиле с начала 1980-х годов.

Первый полет прототип совершил 31 декабря 1986 года. К этому моменту Израиль уже потратил на программу около $2 млрд, а расчетная цена серийной машины выросла до $50 млн.

30 августа 1987 года кабинет министров Израиля с перевесом в один голос (12 против 11) проголосовал за закрытие программы; вместо «Лави» была закуплена дополнительная партия из 90 F-16.

После отмены «Лави» в Израиле его наработки были проданы китайской Chengdu Aircraft Corporation, которая в те годы начала разработку собственного истребителя четвертого поколения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / Почти 800 погибших, более 3000 пропавших — поиски после катастрофы на границе Непала и Китая

31.08 / Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

31.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1650-й день войны

31.08 / Около 15 человек числятся пропавшими после наводнения в Гранд-Каньоне

30.08 / Возле побережья Кипра затонуло пассажирское судно, 8 погибших, 17 числятся пропавшими без вести

30.08 / Дональд Трамп запланировал переименовать Луну в Американу

30.08 / Мини-робот Microduck умеет учиться, ходить и кататься на коньках

30.08 / Петербуржцам напомнили о необходимости уплатить дополнительный НДС за квартиры у новых станций метро

30.08 / NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

30.08 / У побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту сотни людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике