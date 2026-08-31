Почти 800 погибших, более 3000 пропавших — поиски после катастрофы на границе Непала и Китая

Число погибших в результате катастрофического паводка и схода селевых потоков в районе границы Непала и Китая достигло по меньшей мере 797 человек, еще 3048 числятся пропавшими без вести.

Последствия наводнения на границе Непала и Китая. Фоторепортаж

По последним данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий, в стране обнаружены тела 781 погибшего, местонахождение 2502 человек остается неизвестным. В китайском Тибете власти сообщают о 16 погибших и 546 пропавших без вести. По оценке Международного Красного Креста, бедствие затронуло более 90 тысяч человек.

Среди пропавших в Непале – сотни работников гидроэлектростанций, туристы и иностранные граждане. По данным непальских властей, в списках пропавших числятся 933 человека, работавшие на гидроэнергетических объектах вдоль рек, затронутых наводнением. Однако это не означает, что все они находятся под землей. Основные спасательные работы сосредоточены на нескольких затопленных гидроэнергетических комплексах, прежде всего Upper Trishuli 3A и 3B. По разным оценкам, внутри туннелей и подземных сооружений могут оставаться от нескольких десятков до сотен человек. Reuters со ссылкой на власти сообщал, что только в комплексе Upper Trishuli могли оказаться заблокированы около 350 человек.

На Upper Trishuli 3A военным удалось добраться до верхней части одного из туннелей и пробурить отверстие. Через него начали подавать воздух и вводить камеры. При этом спасатели обнаружили внутри высокий уровень воды. Армия оценивает число людей, которые могут находиться именно в этом туннеле, как минимум в 35 человек, тогда как полиция приводит значительно более высокую оценку – около 200. На момент последнего обновления спасатели готовились расширять отверстие и доставлять внутрь кислородное оборудование и камеры.

По данным Nepal Electricity Authority, только на четырех крупных объектах – Chilime, Rasuwagadhi, Trishuli 3A и Trishuli 3B – не удается установить связь с 265 работниками: восемью на Chilime, более чем 93 на Rasuwagadhi, 42 на Trishuli 3A и 122 на Trishuli 3B. Еще сотни сотрудников других гидроэнергетических проектов также числятся пропавшими. К поискам привлечены около 10 тысяч непальских военнослужащих, а также специализированные группы из Китая и Индии.

Среди пропавших много иностранцев. В Непале, по последним данным, не удается установить связь примерно с 590 иностранными гражданами. В китайском Тибете среди 546 пропавших находятся 261 иностранный житель из 23 стран, в том числе 104 гражданина Непала, 49 Индии, 33 Латвии, 18 США и 15 Великобритании.

Катастрофа произошла утром 26 августа. Согласно выводам китайских специалистов и данным дистанционного наблюдения, на южном склоне горы Лангтанг-Лирунг в Непале на высоте около 5200 метров обрушилась часть ледника. Огромная масса льда и горных пород сорвалась примерно на 1200 метров вниз, набрала воду и рыхлый материал и превратилась в мощный селевой поток. За шесть-семь минут он прошел около 22 километров и достиг пограничного пункта Гиронг в Тибете, уничтожая здания, мосты и населенные пункты. Только на китайской стороне селем была практически уничтожена территория площадью около 0,7 квадратного километра и разрушены 27 зданий и сооружений.

В Непале поток прошел по долинам Бхотекоши и Тришули, разрушив поселения и гидроэлектростанции. Из-за продолжающихся дождей и повышения уровня рек поиски неоднократно приостанавливались. Дополнительную угрозу создавали подпрудные озера, образовавшиеся после оползней. Одно из крупных озер к воскресенью практически опорожнилось естественным путем, однако ниже по течению обнаружен новый оползень, сформировавший еще одну запруду. Власти предупреждают спасателей и жителей о риске нового паводка.

Начались захоронения неопознанных погибших в Непале. Многие тела были вынесены водой на десятки и даже сотни километров вниз по течению и сильно разложились. Перед захоронением у погибших берут образцы ДНК и фиксируют место могилы, чтобы впоследствии родственники могли провести идентификацию.

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