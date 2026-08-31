 

В Паттайе ждут авианосец Abraham Linсoln — город пытаются очистить от проституток

31.08.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Таиландская Паттайя готовится к встрече американских военных моряков. 2 сентября сюда придет авианосец Abraham Linсoln, принимавший участие в военных действиях против Ирана и установивший рекорд пребывания в море – более 260 дней.

На его борту – около 5000 членов экипажа. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавший во время длительного похода, продлится пять дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года, последний его заход в порт был на Гуаме в декабре.

Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами не пытаться нажиться на американских гостях.

Одновременно правоохранительные органы проводят операцию против проституток. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью – один из главных центров мировой секс-индустрии.

Так, в ходе рейда, прошедшего 29 августа, полиция задержала 25 женщин, среди которых были гражданки Лаоса и Уганды. Проституция запрещена, но не является уголовным преступлением, поэтому их оштрафовали и отпустили. Эффективность подобных мер в городе, где насчитывается десятки тысяч секс-работников, крайне сомнительна.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / После крушения Filo Jet у берегов Кипра продолжаются поиски 18 человек

31.08 / Узбекистан получил от Китая наследников израильского «Лави»

31.08 / Почти 800 погибших, более 3000 пропавших — поиски после катастрофы на границе Непала и Китая

31.08 / Всего шесть недель шахмат помогли при психических расстройствах

31.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1650-й день войны

31.08 / Около 15 человек числятся пропавшими после наводнения в Гранд-Каньоне

30.08 / Возле побережья Кипра затонуло пассажирское судно, 8 погибших, 17 числятся пропавшими без вести

30.08 / Дональд Трамп запланировал переименовать Луну в Американу

30.08 / Мини-робот Microduck умеет учиться, ходить и кататься на коньках

30.08 / Петербуржцам напомнили о необходимости уплатить дополнительный НДС за квартиры у новых станций метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике