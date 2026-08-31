В Паттайе ждут авианосец Abraham Linсoln — город пытаются очистить от проституток

Таиландская Паттайя готовится к встрече американских военных моряков. 2 сентября сюда придет авианосец Abraham Linсoln, принимавший участие в военных действиях против Ирана и установивший рекорд пребывания в море – более 260 дней.

На его борту – около 5000 членов экипажа. Стоянка в Паттайе, призванная поднять моральный дух военнослужащих, серьезно пострадавший во время длительного похода, продлится пять дней. Авианосец вышел в море из Сан-Диего в ноябре 2025 года, последний его заход в порт был на Гуаме в декабре.

Ожидается, что моряки потратят в городе сотни тысяч долларов. Полиция прилагает дополнительные усилия для обеспечения безопасности, одновременно призывая владельцев бизнесов проявить себя хорошими хозяевами не пытаться нажиться на американских гостях.

Одновременно правоохранительные органы проводят операцию против проституток. Несмотря на то, что официально проституция в Таиланде запрещена, Паттайя, знаменитая своей ночной жизнью – один из главных центров мировой секс-индустрии.

Так, в ходе рейда, прошедшего 29 августа, полиция задержала 25 женщин, среди которых были гражданки Лаоса и Уганды. Проституция запрещена, но не является уголовным преступлением, поэтому их оштрафовали и отпустили. Эффективность подобных мер в городе, где насчитывается десятки тысяч секс-работников, крайне сомнительна.

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