 

1 сентября во всех российских школах пройдёт фестиваль плова

31.08.2026, 9:18, Разное
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Министр просвещения Сергей Кравцов подписал постановление о проведении 1 сентября 2026 года во всех учебных заведениях Всероссийского фестиваля плова – в День знаний школьники и учителя смогут познакомиться с многонациональной кухней народов России и СНГ.

«Мы бесплатно угостим всех желающих пловом, долмой, кебабами и другими вкуснейшими блюдами. Ребята узнают много нового о богатых кулинарных традициях нашей великой страны», – сказал Кравцов.

На проведение фестиваля плова из резервного фонда министерства просвещения выделено 5 миллиардов рублей. Эти средства направят на приобретение продуктов питания и оплату услуг поваров.

«Мы планируем приготовить не менее 100 тонн плова, что станет абсолютным рекордом в истории и создаст атмосферу настоящего праздника», – пообещал министр.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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