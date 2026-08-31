Анджела Дэвис подняла палестинский флаг, студенты встретили ее криками «от реки до моря»

Радикальная политическая активистка Анджела Дэвис выступила перед студентами Национального автономного университета Мексики в рамках мероприятия «Аболиционизм, феминизм, сейчас!»

Лауреат международной ленинской премии «За укрепление мира между народами», удостоенная в СССР орденом «Дружбы народов» поднялась на сцену с палестинским флагом и была встречена овацией.

На видео, которое публикует издание The New Arab, студенты скандируют «От реки до моря Палестина победит!» Значительную часть своего выступления 82-летняя сторонница BDS посвятила ситуации на палестинских территориях.

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