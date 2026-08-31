Наводнение в Гранд-Каньоне — найден погибший, около 15 человек числятся пропавшими

В национальном парке Гранд-Каньон в Аризоне обнаружено тело 46-летнего мужчины, погибшего в результате внезапного наводнения. Как сообщила Служба национальных парков США (NPS), тело было найдено вечером 30 августа возле порогов Crystal Rapids на реке Колорадо.

Около 15 человек по-прежнему числятся пропавшими или остаются неучтенными. Ранее власти сообщали более чем о 20 пропавших, однако после проверки информации и эвакуации туристов их число было снижено.

Наводнение началось около 14:30 29 августа в каньоне Брайт-Эйнджел и районе туристического комплекса Phantom Ranch. По данным метеорологов, за примерно 20 минут выпало от 13 до 25 мм осадков, причем перед этим грунт уже был насыщен водой после двух менее сильных ливней. Потоки воды, грязи и камней устремились вниз по крутому рельефу. Более 60 человек были эвакуированы, в том числе вертолетами.

Наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре: практически все пешеходные мосты через Брайт-Эйнджел-Крик уничтожены, повреждены туристические тропы и сооружения. В Колорадо были смыты крупные валуны, металлические конструкции и другой мусор, из-за чего движение по реке временно закрывали.

Поврежден и единственный магистральный водопровод, обеспечивающий водой туристическую инфраструктуру и населенные пункты парка. В связи с этим с 31 августа прекращается размещение туристов на ночь во всех гостиницах на территории Южного края Гранд-Каньона. Сам парк остается открытым для дневного посещения, однако введены жесткие ограничения на использование воды.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro