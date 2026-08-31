 

Прекращено расследование в отношении «друга Путина» Ильи Трабера, которого подозревали в убийстве

31.08.2026, 14:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Как пишет издание «Фонтанка», Следственный комитет РФ прекратил расследование в отношении петербургского предпринимателя Ильи Трабера, который был освобожден из-под стражи еще 27 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Обвинения с него сняты.

Трабер, которого СМИ называют другом президента РФ Владимира Путина, был задержан 17 июня по делу об убийстве в 2020 году бизнесмена и депутата Андрея Петрова. Его поместили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве, входящий в систему ФСБ.

Трабер уже несколько десятилетий является заметной фигурой в бизнес-сообществе северной столицы России. Как писла «Медуза», в 90-е годы он контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал – крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

В расследовании телеканала «Дождь» его называли одним из лидеров Тамбовской преступной группировки и единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин. Бизнесмен добился в суде опровержения его криминальных связей.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / В Польше произошел пожар на заводе, производящем компоненты для украинских БПЛА и боевых роботов

31.08 / Концерт Канье Уэста перенесли в Магадан

31.08 / У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

31.08 / Во время наводнения на границе Непала и КНР пропала гражданка Израиля и Беларуси Катерина Сакович

31.08 / Аборигены Австралии стали рисовать гигантских мифических существ после прихода европейцев

31.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1650-й день войны

31.08 / Биологи впервые поймали шмелей за сбором антибиотиков для зараженных личинок

31.08 / В Канаде установили гигантскую вывеску «Озеро Онтарио» на фоне спора с Трампом по поводу названия

31.08 / Одноразовые стаканы для кофе выделили миллионы частиц микропластика в горячие напитки

31.08 / В Васильевске наградили туриста, сбившего 50 самокатчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике