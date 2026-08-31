Прекращено расследование в отношении «друга Путина» Ильи Трабера, которого подозревали в убийстве

Как пишет издание «Фонтанка», Следственный комитет РФ прекратил расследование в отношении петербургского предпринимателя Ильи Трабера, который был освобожден из-под стражи еще 27 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Обвинения с него сняты.

Трабер, которого СМИ называют другом президента РФ Владимира Путина, был задержан 17 июня по делу об убийстве в 2020 году бизнесмена и депутата Андрея Петрова. Его поместили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве, входящий в систему ФСБ.

Трабер уже несколько десятилетий является заметной фигурой в бизнес-сообществе северной столицы России. Как писла «Медуза», в 90-е годы он контролировал петербургский порт и находящийся в нем Петербургский нефтяной терминал – крупнейший по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

В расследовании телеканала «Дождь» его называли одним из лидеров Тамбовской преступной группировки и единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин. Бизнесмен добился в суде опровержения его криминальных связей.

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