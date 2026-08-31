Смартфон в серийном чехле RHINOSHIELD выдержал падение из стратосферы

Производитель чехлов для гаджетов RHINOSHIELD совместно с британской аэрокосмической компанией Sent Into Space установили новый рекорд, который уже официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Смартфон внутри защитного чехла новой серии RHINOSHIELD AirX сбросили из стратосферы, с высоты 30 607 м — и он благополучно пережил падение. Все правила были соблюдены – аппарат просто бросили вниз, без каких-либо систем торможения, а на земле его никто не ловил.

Это одновременно рекламная акция и полевой эксперимент – инженерам хотелось узнать пределы прочности нового материала для чехла. Он состоит из специальных структур, разработанных для поглощения энергии удара. При этом чехол мономатериальный – он целиком изготовлен из одного материала, что упрощает его переработку после эксплуатации.

Дополнительной сложностью стало само пребывание в стратосфере, потому что речь идет о будущей серийной модели чехла, а не каком-то специальном устройстве. Поэтому, хотя его и тестировали при отрицательных температурах, к холоду ближнего космоса и низкому давлению на такой высоте ни чехол, ни смартфон не были приспособлены. Тем не менее они пережили и подъем, и падение.

Эксперимент проводили недалеко от космодрома Эсранж на севере Швеции, на обширном и закрытом для посещения пространстве, где практически нет объектов цивилизации. И хотя устройство было оснащено маячком, на его поиски ушло более 5 часов. Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили, что смартфон не получил никаких повреждений.

Источник — Guinness World Records

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro