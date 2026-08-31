Обычный Wi-Fi позволяет идентифицировать людей почти со 100%-ной точностью

Исследователи из Технологического института Карлсруэ доказали, что обычный Wi-Fi позволяет распознавать людей почти со стопроцентной точностью. Для этого достаточно радиоволн, которые уже пронизывают помещение. Созданная учеными система анализирует данные, которые Wi-Fi-устройства постоянно отправляют роутерам. Когда человек движется по комнате, его тело физически искажает проходящие радиоволны. Эти изменения содержат достаточно биометрической информации, чтобы модель запомнила человека и позже смогла отличить его от других — это своего рода радиоотпечатки пальцев.

В эксперименте с участием 197 человек система корректно распознавала людей независимо от угла обзора и манеры ходьбы. Ключевую роль играет информация обратной связи при формировании диаграммы направленности (сокращенно, BFI). Чтобы поддерживать стабильное соединение, телефон или ноутбук постоянно сообщают роутеру, как принимают сигнал, и тот направляет передачу точнее. Радиоволны охватывают все, что находится в помещении, включая людей. Тело человека с его ростом, осанкой и другими особенностями придает волнам едва уловимую индивидуальность. Если у нейросети достаточно таких искажений, она запоминает радиосигнатуру подобно тому, как камера запоминает лицо.

Технология сохраняет точность при разных углах и стилях движения, но для идентификации нужны эталонные записи. Модель обучалась на нескольких сессиях каждого участника, после чего определяла, кто из известных людей сделал новую запись. Однако это ограничение едва ли снимает проблему конфиденциальности. Отпечаток пальца нужно получить физически, и человек понимает, что прикладывает палец к сканеру. Радиоотпечаток снимается, когда вы просто идете через зону действия Wi-Fi, ничего не трогая и не подозревая о сборе биометрии. Поскольку Wi-Fi-сети сегодня повсюду, масштаб потенциального злоупотребления настораживает.

Исследователи предупреждают, что незаметность делает технологию опасной, особенно для авторитарных режимов, которые могли бы отслеживать протестующих на своей территории без явного оборудования. Поэтому команда добивается исправления ситуации на уровне стандарта. Они хотят, чтобы меры защиты были встроены в IEEE 802.11bf — готовящийся стандарт Wi-Fi, который формализует беспроводное зондирование. По мнению авторов, это одна из последних возможностей внедрить защиту до массового распространения технологии.Источник — Karlsruhe Institute of Technology

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