Аборигены Австралии стали рисовать гигантских мифических существ после прихода европейцев

Одно из крупнейших собраний древнего искусства в Австралии расположено в Арнем-Ленде — исторической области на севере континента. Рисунки сохранились на стенах и потолках каменных укрытий и отражали не только внешний мир, но и представления коренных народов о происхождении Земли, предках и продолжающемся времени сновидений.

Особое место в этой традиции занимает Радужный Змей — могущественное существо, связанное с водой, землей, переменами и созданием мира. Единого представления о нем у всех коренных народов Австралии нет. Его имя, внешний облик и значение различаются в зависимости от региона и сообщества.

Австралийские археологи выяснили, почему в одном из районов такие изображения оказались особенно многочисленными и крупными. Речь идет о памятниках в районе Арнем-Ленда. Ученые проанализировали рисунки в этом месте, сопоставили их стили и пигменты, наложения и похожие следы в других местах. Исследование опубликовано в журнале Australian Archaeology.

Всего команда обследовала 165 мест с наскальным искусством. На 21 памятнике зарегистрировали 29 рисунков Радужных Змеев — это крупнейшее известное скопление подобных изображений.

Самое большое изображение обнаружили на потолке каменного укрытия. Тело Радужного Змея тянется там на 6,1 метра по прямой и почти на 6,9 метра, если измерять его вдоль изгибов. Существо получило раскрытую крокодилью пасть, длинный язык и несколько рядов острых зубов. Помимо этого, на стенах нашли гигантские рисунки людей, питонов, крокодилов, кенгуру и даже усатого кита.

Древнейшие наскальные рисунки обнаружены в Индонезии В Индонезии ученые нашли наскальные рисунки, которые могут быть древнейшими из известных науке. Пещера, где была сделана находка, расположена на острове Сулавеси. naked-science.ru

Достоверно датировать эти рисунки не удалось, поскольку краски не всегда сохраняют органический пигмент для радиоуглеродного анализа. Тем не менее цвета и способы заполнения фигур благодаря сравнению с другими памятниками указали, что изображения Радужного Змея относятся к периоду после начала контактов с чужеземцами. Некоторые рисунки могли возникнуть после появления мореплавателей еще в XVII-XVIII веках. Однако особенно крупные фигуры исследователи связали с потрясениями XIX и начала XX века, когда европейская колонизация резко изменила жизнь местных народов.

Так, в этот период на севере Австралии распространялись новые болезни, разрушались хозяйственные и социальные связи, а коренные жители теряли контроль над традиционными землями. Исследователи предположили, что в этих условиях художники стали чаще изображать могущественных предков и увеличивать их масштаб. Огромные фигуры могли подчеркивать связь сообщества с определенной территорией, поддерживать традиционные знания и символически возвращать людям ощущение порядка в быстроменяющемся мире.

Радужный Змей особенно подходил для этой роли, поскольку он связан одновременно с землей, преобразованиями и непрерывностью времени. Создание таких рисунков стало активным культурным ответом на колонизацию. Следом за ним последовало изображение других персонажей и героев в исполинском масштабе.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro