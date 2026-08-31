В Канаде установили гигантскую вывеску «Озеро Онтарио» на фоне спора с Трампом по поводу названия

Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио перерос в очередной публичный конфликт. После того как Дональд Трамп распорядился называть озеро в американских официальных документах «озером Америка», власти канадской провинции Онтарио установили гигантский плакат с надписью: «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда», пишет The Guardian. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что новое название, введенное американской администрацией, не приживется. По его словам, озеро на протяжении сотен лет называется Онтарио и продолжит носить это имя независимо от решений Трампа.

Переименование стало частью обострившегося конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Переговоры о торговых отношениях между двумя странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадскую сталь. Канада в ответ также объявила о новых тарифах на американские товары. Трамп подписал указ о новом названии озера в четверг. Он заявил, что это решение должно подчеркнуть вклад американцев и историческое наследие страны. При этом президент отметил, что большая часть объема озера находится на территории США.

Изменение названия распространяется только на американские федеральные структуры. В частности, власти США должны обновить Географическую информационную систему, используемую для официальных карт. Канада, другие государства и международные организации не обязаны принимать новое название. Google Maps уже отобразил название «Lake America» для пользователей в США. При этом в Канаде по-прежнему используется название «Lake Ontario», а пользователи в других странах могут видеть оба варианта.

Канадские власти резко выступили против решения Трампа. Премьер-министр страны Марк Карни напомнил, что название Ontario происходит из языка народа вендат и насчитывает более 400 лет истории – оно появилось задолго до образования современной Канады и провозглашения независимости США. Представитель народа вендат Пьер Пикар назвал решение Трампа попыткой стереть коренное наследие и историю региона.

Сам Трамп продолжил высмеивать реакцию Канады в социальных сетях. Он опубликовал созданные с помощью ИИ ролики, в которых фигурирует новое название озера, а также видео с собой, где он заменяет табличку «Lake Ontario» на «Lake America» и танцует под песню YMCA. На фоне конфликта премьер Манитобы Уаб Кинью сравнил действия Трампа с исполнением старого хита рок-группой, которая пытается вернуть былую популярность.

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