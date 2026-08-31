Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1650-й день войны

Минобороны РФ 31 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Кияница и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Слатино, Избицкое, Приколотное и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли более 245 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 8 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Андреевка, Прокоповка Харьковской области, Карповка, Рубцы и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Клиновое, Славянск, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и 7 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Федоровка, Доброполье Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Листовка, Общее, Розовка, Самойловка и Никольское Запорожской области. Противник потерял до 325 военнослужащих, 1 гаубицу «Богдана» и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 223922 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30767 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36329 орудий полевой артиллерии и минометов, 70660 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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