 

В Польше произошел пожар на заводе, производящем компоненты для украинских БПЛА и боевых роботов

31.08.2026, 13:45, Разное
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В ночь на 31 августа возник пожар на оборонном предприятии WB Electronics, расположенном в Скаржиско-Каменной, в 150 километрах к югу от Варшавы. Завод производит компоненты польских и украинских беспилотников и роботизированных систем.

Проникновение на предприятие было зафиксировано в 12:23 ночи. Камеры наблюдения запечатлели мужчину в балаклаве, который перелез через забор, пишет издание Onet. Это задействовало систему предупреждения, на место была вызвана полиция. Начаты поиски, к которым подключены собаки и БПЛА.

Предприятие в это время не работало. Прибывшим на место пожарным потребовалось два часа, чтобы справится с возгоранием. Начато следствие. На данном этапе поджог еще не назван официальной причиной пожара.

Также пока не говорится о причастности России. Однако диверсии на европейских оборонных предприятиях, поставляющих продукцию Украине – часть проводимой РФ «гибридной войны». Наносятся удары и по цепочкам поставок вооружений Киеву.


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