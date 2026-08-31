Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы — «Мы нанесем по ним мощный удар»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на иранский ракетный удар по американским базам в Иордании. «Мы нанесем по ним мощный удар. Ответ будет», – заявил он в интервью Fox News.

По словам Трампа, американские системы ПВО перехватили все выпущенные ракеты, кроме одной. Ее сбивать не стали, поскольку она не представляла угрозы важным объектам. Ранее иорданская армия сообщила, что ее силы ПВО перехватили восемь ракет в воздушном пространстве королевства. По утверждению Аммана, ракеты были уничтожены до того, как смогли причинить ущерб людям или объектам.

Президент также опубликовал в Truth Social сообщение, посвященное Ирану. Он назвал его «несостоявшимся» и «мертвым» государством. Трамп повторил, что у Ирана больше нет военно-морских и военно-воздушных сил, национальная валюта практически не функционирует, а руководство страны утратило контроль над ситуацией. Трамп также заявил, что иранские власти должны предстать перед судом за преступления против человечности из-за убийств протестующих. Приведенную им цифру более чем в 100 тысяч погибших независимые источники не подтверждают.

Иранский удар стал ответом на атаку США по острову Ларак в Ормузском проливе. Американские силы поразили две пусковые установки КСИР после того, как, по версии CENTCOM, иранские военные начали подготовку к новой постановке морских мин в проливе.

По данным Ynet, Израиль был заранее проинформирован об американском ударе по острову Ларак. Израильские источники оценивают нынешнее противостояние между США и Ираном как ограниченное и считают, что оно останется на низком уровне интенсивности, пока ни одна из сторон не понесет значительного ущерба.

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