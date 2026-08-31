В Минздраве и Минпросвещения придумали, как бороться с нежеланием молодёжи идти в медицину: «Будем распределять принудительно»

В министерстве здравоохранения и министерстве просвещения создали совместную рабочую группу, которая должна решить проблему с недобором медицинских кадров и студентов-медиков. На совместной пресс-конференции члены группы анонсировали «скорое и неотвратимое решение проблемы».

По мнению чиновников, к сложившейся ситуации привело не введение обязательной отработки для молодых врачей, а «стечение обстоятельств непреодолимой силы в сочетании со специфической динамикой макроэкономических показателей».

«Из всех рассмотренных вариантов наиболее перспективный, с нашей точки зрения, это введение рекомендованной траектории образования. То есть, будем распределять принудительно после школы», – сказал замминистра по человеческому ресурсу Валерий Логвинов.

Его коллега из министерства просвещения уточнил, что речь всё-таки не идёт о принуждении.

«У нас свободная страна, свободные люди – никого силой гнать в медицину не будем. Но если выпускник не придерживается рекомендаций министаерства, то государство, конечно, вправе отказать ему в поступлении в другие вузы или колледжи на бюджет», – пояснил чиновник.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro