 

Робот BeanBot может перемещаться без двигателей, подобно мексиканским прыгающим бобам

31.08.2026, 16:33, Разное
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Инженеры из Итальянского технологического института разработали робота BeanBot, который способен к разнообразным движениям, не имея при этом ни двигателей, ни источников энергии, ни системы управления. Поэтому и пользы от него никакой – это демонстратор альтернативного подхода в робототехнике. Для движения машины используется лишь нагрев и контакт с окружающей средой.

Идею подсмотрели у мексиканских прыгающих бобов, которые приводит в движение гусеница внутри плода. Она боится тепла и дергается, что заставляет боб перемещаться – он может попасть в прохладное место и гусеница выживет. Но может и не попасть — все зависит от рельефа местности, и в этом отношении BeanBot ведет себя точно также. Он хаотично прыгает, а дальше все зависит от того, куда он приземлится – на ровную поверхность или склон, гладкий предмет или шершавый и т.д.

В движение BeanBot приводит термочувствительная пружина с эффектом памяти, которую удерживают магниты. Это позволяет запасти энергию при нагреве пружины, которая затем выбрасывается при ее раскрытии, что и толкает корпус робота. Нагревать нужно до 70–80 °C, это занимает до 180 секунд, а потом еще 140 секунд требуется для восстановления. В теории все можно улучшить и увеличить подвижность робота – если концепция получит развитие.

Робот весом чуть менее 12 граммов способен подпрыгивать на 30 см, перекатываться на 80 см — а при благоприятных условиях подниматься по склону под углом до 18 градусов. Это обеспечивается особой формой корпуса, у которого две плоских и одна изогнутая грань. Почти всегда (в 81,5 % случаев) после прыжка робот продолжает движение – перекатывание, отскок, скольжение. Это зависит от точки приземления и получается, что окружающая среда становится частью системы движения BeanBot.

Источник &#8212 BeanBot


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