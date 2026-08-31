 

Проводники и проводницы РЖД начнут оказывать пассажирам различные услуги, чтобы поправить финансовое состояние компании

31.08.2026, 18:18, Разное
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Совет директоров РЖД одобрил предложение исполнительного директора по разрешению проводницам и проводникам оказывать различные услуги пассажирам за дополнительную плату. По договорённости с правительством России НДФЛ и НДС с полученных доходов будут направлены напрямую в бюджет госпредприятия.

Руководство отметило, что предоставление услуг пассажирам будет правом персонала, а не обязанностью. 

«Вариантов много – будем учиться у «Почты России», которая недавно такое для почтальонов внедрять начала. Но если у почтальонов это вместо зарплаты будет, то мы решили более гибкий и дружественный подход внедрить», – рассказал источник в правлении.

Стандартный пакет услуг включает распитие чая с вареньем, настольные игры, карты. В пакете «Люкс» есть распитие спиртных напитков, рассказ политических анекдотов и песни под гитару. Условия тарифа «Особый» обсуждаются с пассажиром индивидуально.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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