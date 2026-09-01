 

Верховный суд США разрешил продолжить строительство нового бального зала Белого дома

01.09.2026, 4:45, Разное
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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство нового бального зала на территории Белого дома, несмотря на продолжающийся судебный спор. Решение было принято большинством в пять голосов против четырех.

Суд приостановил действие решений нижестоящих инстанций, которые запрещали продолжать наземные строительные работы. Иск против проекта подал Национальный фонд сохранения исторического наследия, утверждающий, что администрация не имела права реализовывать столь масштабную перестройку Белого дома без одобрения Конгресса. Верховный суд при этом не вынес решения по существу вопроса о законности проекта, указав, что у истца могут отсутствовать основания для такого иска.

Против решения выступили председатель Верховного суда Джон Робертс и трое либеральных судей. Робертс заявил, что проект, вероятно, противоречит законодательству, поскольку вопросы использования федеральной собственности относятся к полномочиям Конгресса.

Стоимость проекта оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Он предусматривает строительство комплекса площадью около 90 тысяч квадратных футов на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, включая новый бальный зал и подземные объекты. Трамп приветствовал решение суда и заявил, что строительство теперь сможет продолжаться без дальнейших препятствий.


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