 

Армия РФ нанесла удар по Киеву, есть убитые и раненые

01.09.2026, 5:45, Разное
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В ночь на 1 сентября российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

В городе прогремела серия взрывов. В одном из районов Киева возник пожар на нежилой территории.

Удар затронул и Киевскую область. В Борисполе погиб один человек, девять получили ранения в результате попаданий по жилой и коммерческой инфраструктуре.

Киев и Киевская область подвергаются российским воздушным атакам уже шестые сутки подряд.


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