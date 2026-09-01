Армия РФ нанесла удар по Киеву, есть убитые и раненые
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В ночь на 1 сентября российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. По данным Киевской городской военной администрации, в столице погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
В городе прогремела серия взрывов. В одном из районов Киева возник пожар на нежилой территории.
Удар затронул и Киевскую область. В Борисполе погиб один человек, девять получили ранения в результате попаданий по жилой и коммерческой инфраструктуре.
Киев и Киевская область подвергаются российским воздушным атакам уже шестые сутки подряд.
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