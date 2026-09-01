 

В Лас-Вегасе вынесен обвинительный вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

01.09.2026, 6:15, Разное
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Суд присяжных в Лас-Вегасе признал 63-летнего Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, совершенном в 1996 году. Присяжные признали его виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия. Вердикт был вынесен единогласно после примерно трех часов совещания.

Прокуратура утверждала, что Дэвис, бывший лидер банды South Side Compton Crips, организовал нападение в ответ на избиение его племянника Шакуром и его спутниками несколькими часами ранее. Сам Дэвис не стрелял, однако, по версии обвинения, достал оружие и координировал нападение. По законодательству Невады этого достаточно для привлечения к ответственности за убийство.

Тупак Шакур был смертельно ранен 7 сентября 1996 года, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором он ехал после боксерского поединка в Лас-Вегасе. Рэпер умер в больнице шесть дней спустя в возрасте 25 лет. Дело оставалось нераскрытым почти 30 лет.

Одними из ключевых доказательств обвинения стали собственные заявления Дэвиса, сделанные им в интервью, беседах со следователями и в вышедших в 2019 году мемуарах. Защита настаивала, что эти рассказы были преувеличены ради известности и заработка. Дэвис не признал вину и намерен обжаловать приговор. Оглашение наказания назначено на 13 октября. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.


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