 

Джордж Сантос получил пожизненный бан на Kalshi за ставку на самого себя

01.09.2026, 6:45, Разное
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Платформа прогнозных рынков Kalshi пожизненно запретила бывшему конгрессмену от Нью-Йорка Джорджу Сантосу пользоваться сервисом и оштрафовала его на 71356 долларов за нарушение правил, связанных с инсайдерской торговлей и манипулированием рынком. Это первый пожизненный запрет в истории Kalshi, отмечает Reuters.

Поводом стали сделки Сантоса на рынке, где пользователи делали ставки на то, появится ли он на выступлении президента Дональда Трампа перед Конгрессом в феврале 2026 года. По данным расследования, Сантос торговал контрактами, исход которых напрямую зависел от его собственного решения, и одновременно публично заявлял, что намерен присутствовать на мероприятии. В итоге он не пришел и заработал на сделках около 17800 долларов.

Kalshi заявила, что есть достаточные основания полагать, что Сантос занимался запрещенной инсайдерской торговлей. Компания особо отметила, что он не сотрудничал с внутренним расследованием, что и стало одной из причин пожизненного запрета. Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уже привлекала Сантоса к ответственности по тому же эпизоду.

Сантос был исключен из Палаты представителей в 2023 году после серии скандалов и обвинений в мошенничестве. Позднее он признал вину по федеральным обвинениям, был приговорен к тюремному заключению, однако в 2025 году Дональд Трамп смягчил ему наказание.


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