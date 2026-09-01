Перед получением мандата избранным в Госдуму депутатам придётся сдать экзамен по истории

Глава ЦИК Элла Памфилова поддержала инициативу общественного движения «Русская соборность» о проведении обязательной аттестации всех избранных депутатов Государственной думы на знание отечественной истории.

Теперь всем народным избранникам придётся сдать экзамен по истории России, в противном случае они не получат мандат и не смогут приступить к исполнению своих обязанностей.

«Мы не можем допустить, чтобы в парламенте работали люди, которые не знают основ нашей великой истории, нашей государственности. Тем более, ничего сложно в этом испытании не будет, фактически на такие же вопросы отвечают соискатели российского гражданства из стран бывшего СССР», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Экзамен для депутатов будет разделён на две части – письменную и устную. Первая включает в себя 300 вопросов, а во второй народному избраннику предстоит в течение часа рассказывать комиссии во главе с Владимиром Мединским о самых выдающихся деятелях отечественной истории.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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