 

Вэнс встретился с лидерами евреев-республиканцев, чтобы развеять их беспокойство

01.09.2026, 9:00, Разное
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с лидерами Республиканской еврейской коалиции. В преддверии президентских выборов 2028 года Вэнс заинтересован заручиться поддержкой евреев, в то время как они обеспокоены его критикой Израиля.

Встреча была закрытой для прессы, однако ее участники сообщили о содержании Politico. Издание также получило запись беседы. Вэнс начал с того, что отметил резкое снижение популярности Израиля среди молодых американцев. Говорил он и о росте антисемитизма.

«Люди младше 40 относятся к американо-израильским отношениям со все большими подозрениями. На мой взгляд, нужно больше говорить о том, почему эти отношения отвечают интересам США, о том, как именно они отвечают этим интересам», – заявил он.

«Отношения должны строиться не на том, что имело риторическое значение 30-40 лет назад и теперь потеряло тогдашнюю привлекательность. Наша страна изменилась, и молодежь смотрит на многое по-другому», – заявил Вэнс.

Выступление было встречено аплодисментами, однако поддерживающие республиканцев евреи, согласно опросам, предпочитают кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио, считая, что Вэнс стремится к умиротворению Ирана. Однако слова вице-президента были обращены не только к сторонникам его партии.

На протяжении десятилетий политическим домом американского еврейства была Демократическая партия. Ее стремительная радикализация в последние годы, рост антиизраильских настроений заставляют евреев США задуматься о своем политическом будущем.


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