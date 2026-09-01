 

Число жертв катастрофы в Непале и Тибете превысило 1000, продолжаются поиски двух израильтян

01.09.2026, 8:30, Разное
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Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и китайского Тибета превысило 1000 человек. По последним данным Associated Press, в Непале подтверждена гибель 987 человек, еще 16 погибших числятся на китайской стороне. Более 3900 человек в Непале остаются пропавшими без вести.

Наводнения начались 26 августа после обрушения ледника в Гималаях. Огромная масса льда, камней и грязи обрушилась в речные долины, уничтожая населенные пункты, дороги и энергетические объекты. Особенно тяжелая ситуация сложилась на гидроэлектростанциях: сотни работников до сих пор считаются пропавшими, часть из них может оставаться заблокированной в тоннелях. К настоящему времени спасены более 11 тысяч человек.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями.

По данным непальских властей, среди пропавших без вести остаются сотни иностранных граждан. Спасательные работы осложняют разрушенные дороги, толстые слои грязи и сохраняющаяся опасность новых паводков. Reuters сообщает, что к 1 сентября спасателям удалось добраться до ряда ранее отрезанных районов и частично восстановить электроснабжение и связь.


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