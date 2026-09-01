Ракетный удар по железнодорожному депо в Киеве, есть погибшие

В ночь на 1 сентября РФ нанесла массированный удар по стратегической инфраструктуре Украины. Одной из главных целей стало железнодорожное депо в Киеве. В результате ракетного обстрела здесь погибли семь человек.

«Ночные баллистические удары по Киеву – прицельно по депо и другим железнодорожным объектам. Десятки успели спастись в укрытиях, помогаем им прийти в себя. Много разрушений. Цех полностью разрушен. Спасатели ликвидируют ряд возгораний», – рассказал глава «Украинских железных дорог» Александр Перцовский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удары были нанесены по десяти областям. Погибли 12 человек, в том числе – житель Индии, десятки получили ранения. Пострадала не только инфраструктура – в Борисполе есть попадание в жилой дом, десятки человек эвакуированы.

«Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей, только когда средств ПВО недостаточно», – подчеркнул глава государства, призвав партнеров увеличить поставки военного оборудования и вооружений.

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