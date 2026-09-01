Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1651-й день войны

Минобороны РФ 1 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Коренек, Малая Рыбица и Стрелецкая Пушкарка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Бережное, Подсреднее, Рубленое и Приколотное Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 11 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Грушевка Харьковской области, Святогорск, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 1 самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Куртовка и Райское Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины западного производства, 25 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Ракша, Новофедоровка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольское, Общее, Василевское Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области. Противник потерял более 295 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Червоный Жовтень и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения боевых частей и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 050 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 224972 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30775 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36340 орудий полевой артиллерии и минометов, 70752 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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